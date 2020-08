POUR VENTE ILLEGALE DE CIGARETTES : Un sans-papiers algérien arrêtés en France

Un sans-papiers algérien risque l’expulsion après avoir été arrêté, pour vente illégale de cigarettes par la police municipale et nationale française à Valence. En effet, quatre suspects dont un harraga algérien et un Tunisien ont été arrêtés pour vente illégale de cigarettes au quartier Fontbarlettes à Valence (France), le mercredi 19 août 2020. 40 cigarettes de contrefaçon (importés d’Algérie) ont donc été saisis par les policiers municipaux et nationaux, indique le site francophone Le dauphiné. Ainsi, la police aurait interpellé les contrevenants en début d’après midi. Parmi les accusés nous notons deux mineurs âgés respectivement de 17 ans et deux majeurs, âgés de 20 et 21 ans. Ils ont directement été placés en garde à vue par les autorités compétentes, rapporte la même source. Toutefois, deux des suspects ont été remis en liberté faute de manque de preuves pouvant les relier au trafic de cigarettes. Pour ce qui est des deux restants, l’un ayant atteint la majoration et l’autre non, ils seront expulsés dans leur pays d’origine; car ce sont des sans papiers originaires de Tunisie et d’Algérie. Aussi, le majeur a reçu une convocation pour comparaître devant la justice au mois de décembre prochain.