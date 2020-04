POUR VENTE DE PRODUITS PERIMES ET SPECULATION A ORAN : 10 opérateurs radiés du registre de commerce

Ces mesures coercitives ont été prises, en coordination avec les autorités sécuritaires, contre les commerçants illégaux, les spéculateurs et ceux qui vendent des produits périmés, en plus de la saisie d’importantes quantités de marchandises dont la durée de validité a été dépassée. Ces mesures interviennent en concrétisation des orientations contenues dans le communiqué du Haut Conseil de Sécurité, prévoyant la radiation de tout commerçant dont la spéculation, le monopole ou la commercialisation des produits périmés sont avérés. Des enquêtes ont été ouvertes par les services de la gendarmerie et les dossiers de ces opérateurs seront transmis à la justice. Les directeurs du Commerce au niveau des wilayas ont été instruits du suivi de ces violations, sous la supervision des walis. Au niveau national les produits saisis, lors des différentes opérations, ont été mises « à titre exceptionnel » à la disposition des walis en tant que réserves à partager aux nécessiteux au lieu de les orienter vers la direction des Domaines comme stipule la loi. Pour rappel pour faire face à la spéculation et aux dépassements les services de la wilaya d’Oran ont activé un numéro pour permettre aux citoyens de dénoncer tous les dépassements. Il s’agit du numéro 1100. Le centre d’appel fonctionne sans arrêt 24h / 24 et 7j / 7, avec une vigilance accrue et en étroite collaboration avec les différentes autorités concernées afin d'assurer le plus rapidement possible la prise en charge des préoccupations soulevées.