POUR USURPATION DE FONCTIONS A TIARET : Suspension d'un médecin et fermeture d'un cabinet de gynécologie

Cette mesure prise par le directeur de la santé et de la population est venue suite au passage d'une commission d'inspection et d’enquête, laquelle a pris en flagrant délit, le médecin qui exerce ses fonctions officielles au niveau du centre mère-enfant, en train d’ausculter des parturientes au niveau du cabinet et ce, en remplacement de son ami médecin spécialiste, autrement dit, l'exercice d'une double fonction, sanctionnée par les lois en vigueur. Signalons que le mis en cause est un médecin généraliste et lors du passage de la commission d'inspection, il faisait fonction d'un spécialiste, eu égard au nombre de femmes qui attendaient le tour des visites médicales. L'usurpation des fonctions, le cumul des fonctions...etc, a toujours couronné certaines pratiques, en dépit des efforts du conseil de déontologie et il faudrait bien rappeler, que ces derniers temps, le secteur de la santé et plus particulièrement l’hôpital "Youssef Damerdji" a connu une grande saignée dans le rang des spécialistes et médecins et selon nos propres sources ,quelques 5 réanimateurs ont rejoint l'Arabie Saoudite pour exercer leurs fonctions ,en signalant que le salaire serait le seul mobile de cette saignée. Par ailleurs, la décision de fermeture du cabinet médical a été prise, conjointement avec la suspension du médecin en question, apprend-on auprès de nos sources.