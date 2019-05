POUR UNE SORTIE DE CRISE : Zoubida Assoul appelle l’Armée à faciliter le dialogue

Reçue, ce dimanche, à la chaine 3 de la Radio Algérienne, elle explique que le processus électoral prévu pour se dérouler le 4 juillet prochain ne pouvait avoir lieu, parce que les conditions « objectives » pour son déroulement « ne sont pas réunies ». Parmi ces conditions, elle cite la présence de l'ancienne Haute instance de surveillance des scrutins, dont elle demande la fin de fonction de tous ses membres ainsi que le contrôle du fichier électoral, « une obligation constitutionnelle » tient-elle à préciser. Notant que les Algériens ont rejeté un processus que les magistrats, eux-mêmes, ont refusé de cautionner, Mme Assoul estime que ces élections « ne sont pas une fin en soi » et qu’elles ne peuvent donc être à même de régler « une crise politique inédite et aussi grave ». On ne peut régler cette crise, reprend-t-elle, tant que le chef d’Etat-major qui a sans cesse répété qu’il respecterait les articles de la Constitution stipulant que le peuple est souverain, continue de camper sur ses positions d'organiser des élections le 4 juillet prochain. En prenant possession de la rue, poursuit-elle, le peuple a exprimé son désir de provoquer une rupture avec le système, d’où la nécessité, déclare-t-elle, de « trouver une solution politique » au problème. Pour elle, il existe un consensus consistant à considérer que le pays traverse une crise demandant à être réglée politiquement « par un dialogue sérieux » lequel, prévient-elle, s’il est sans cesse retardé, « va s’accélérer et se complexifier ». Posant la question de savoir s’il s’agit de sauver l’Algérie ou bien les élections, l’intervenante pense que pour parvenir à une « rupture réelle », il faudra « détricoter ce système » et le remplacer par un Etat de droit « qui ne soit pas un simple slogan ».