POUR UNE SOMME DE 200 EUROS : Un sexagénaire tue sauvagement son ami

Selon des sources concordantes, un homme âgé de 74 ans, originaire de la commune de Beni-Zmenzer dans la wilaya de Tizi-Ouzou a été égorgé dans sa voiture. L’assassin ne serait que son propre ami, avec qui il venait de passer la soirée. La cause de ce crime odieux serait un différend sur une somme d’argent de 200 euros rapporte la même source. Le mis en cause, âgé de 62 ans et originaire de la commune de Tala Athmane, est connu dans le milieu de la criminalité sous le pseudonyme de « Ali Baba ». Ce dernier a commis son crime dans la nuit du dimanche à lundi, 6 et 7 janvier 2019, au niveau du lieu dit « les Trois poteaux » relevant administrativement de la commune de Tala Athmane, à 15 km à l’est de la ville de Tizi-Ouzou. Le meurtrier aurait tenté de voler la somme de 200 euros à son ami. Mais face au refus et à la résistance de ce dernier, l’assassin n’a pas hésité à attacher sa victime à la banquette de sa voiture à l’aide de la ceinture de sécurité avant de l’égorger de sang froid avec un sabre. Le sabre qui a servi comme arme du crime, a été retrouvé prés de la scène du meurtre, et après perquisition du domicile de l’assassin, les éléments de la gendarmerie ont retrouvé également des vêtements entachés de sang, a-t-on également appris.