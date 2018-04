POUR UNE DYNAMIQUE ECONOMIQUE a AIN TEMOUCHENT : Création d’une maison de lait à Sidi Ouriache

La commune de Sidi Ouriache à vocation agricole rattachée administrativement à la daïra de Oulhaca située à 53 kilomètres du chef lieu de la wilaya d’Aïn Témouchent vient de consacrer 50 milliards de centimes destinés au lancement de projets d’intérêt général qui touchera plusieurs secteurs d’activité comme le désenclavement et l’aménagement des routes sur une longueur de 35 kilomètres afin d’améliorer le cadre de vie des habitants des zones éparses vu que le désenclavement préoccupe davantage la population locale à l’approche de la saison estivale et d’un autre côté Sidi Ouriache constitue un bassin important avec ses 16 éleveurs de vaches laitières produisant l’équivalent de 1.900.000 litres de lait annuellement de quoi approvisionner toute la wilaya d’Ain Temouchent. Le maire de la commune Fethi Bennamar insiste à donner une nouvelle dynamique économique à sa commune par la création de la maison du lait à l’exemple de celle existante à Remchi dans la wilaya de Tlemcen. De ce fait, le maire a réussi à arracher une superficie de 15 ha pour la réalisation de zones d’activités dont la maison du lait où le choix du terrain a été fait et le dossier se trouve au niveau de la direction des domaines pour approbation.