POUR UNE AFFAIRE DE FAUX BILLETS : Un avocat placé en détention provisoire à Boufarik

Le juge d’instruction près le tribunal de Boufarik a décidé de placer un avocat en détention provisoire pour une affaire de faux billets. Selon le site Ennahar Online qui rapporte l’information, le neveu dudit avocat lui a remis une somme estimée à un milliard et 800 centimes en faux billets pour la déposer dans une banque. Ce dernier a expliqué qu’il allait voyager à l’étranger et que la somme lui a été envoyée par d’autres personnes, ajoute la même source. Après l’ouverture d’une enquête, les services de la sûreté nationale ont collecté auprès des proches de l’avocat des informations ce qui leur a permis, par la suite, de découvrir que toute la somme est en faux billets. En attendant plus de détails sur cette affaire, l’avocat a été placé en détention provisoire à la prison de Koléa.