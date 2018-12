POUR "TRAFIC INTERNATIONAL DE DROGUE" : Un individu recherché par Interpol arrêté à Tamanrasset

Les services de la Police judiciaire (PJ) de la sûreté de la wilaya de Tamanrasset ont arrêté dernièrement un individu, âgé de 40 ans, recherché par Interpol pour "constitution d’association de malfaiteurs pour but de trafic international de drogue", a-t-on appris ce mardi auprès de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de la wilaya. Agissant suite à des informations sur un individu, en séjour à Tamanrasset, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par Interpol, les services de la PJ ont localisé et arrêté, suite à d’intenses recherches et investigations, le suspect dans le quartier Sersouf El-Hofra, au centre ville de Tamanrasset, a précisé le chef de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de la wilaya,Tahar Khedeiria. Les mêmes services ont fait savoir que le mis en cause, en dépit de l’usurpation du nom, a fini par avouer sa véritable identité après avoir été confirmée par le système d’identification automatique par empreintes digitales (AFIS), avant d’être présenté à la partie judiciaire compétente.