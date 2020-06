POUR TRAFIC DE STUPEFIANT ET TENTATIVE DE VOL : Deux personnes arrêtées à Mascara

Les éléments de la PJ de la 5ème sûreté urbaine de Mascara ont neutralisé un trafiquant de psychotropes, âgé de 30 ans, avec la saisie de comprimés hallucinogènes, et ce, après exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite du suspect, en compagnie de son frère qui se trouve en fuite et ce, à partir de leur domicile familial à la cité 204 logements à Mascara. Les suspects ont été placés sous surveillance, ce qui a permis d'arrêter 05 individus ayant acquis ces substances toxiques auprès d’eux, en possession de 04 hallucinogènes de type ‘’Prégabaline’’. Le domicile des suspects a été perquisitionné, ce qui a permis d’arrêter l'un d'eux, et de saisir un comprimé hallucinogène et des outils utilisés par le suspect dans la préparation et la vente de ces substances. Il a été conduit au siège de la Brigade où une procédure judiciaire a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention, alors que son frère reste en fuite. Par ailleurs, dans le cadre de la protection des personnes et des biens, les éléments de la même brigade ont arrêté un individu âgé de 41 ans, pour tentative de vol par effraction de l’intérieur d'un local commercial, et ce, suite à un appel reçu par leurs services indiquant qu’un individu tentait de fracturer la portière d'un local commercial au niveau de la ZHUN 08. Les policiers se sont alors rendus sur les lieux où le suspect n’y était plus. Des patrouilles ont alors été intensifiées après avoir eu la description du suspect, ce qui a permis de l'arrêter. Les éléments de la Brigade ont pris contact avec la victime qui a déposé une plainte officielle contre le mis en cause. Une procédure judiciaire a été instruite à l'encontre de ce dernier, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention.