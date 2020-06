POUR TRAFIC DE PSYCHOTROPES : Trois individus dont une femme arrêtés à Béchar

Dans le cadre de la lutte contre les crimes de trafic illicite de drogues et de substances psychotropes, les éléments du service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béchar ont pu arrêter trois suspects et saisir une quantité importante de comprimés de psychotropes de différentes marques et de différents dosages. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, c'est à la base d'une information faisant état du stockage et de la vente de kif traité et de substances psychotropes au niveau de son domicile par une femme âgée d'une trentaine d'années que les éléments de la brigade antidrogue relevant du service de la police judiciaire munis d'un mandat ont perquisitionné le lieu indiqué. Ils y saisirent 388 comprimés de psychotropes de différentes marques et de différents dosages et une somme d'argent s'élevant à 8000 DA. Ils arrêtèrent la femme en question et deux autres individus impliqués dans cette affaire. Les trois mis en cause dans cette affaire seront présentés en début de semaine devant les instances judiciaires.