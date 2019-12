POUR TRAFIC DE PSYCHOTROPES : Arrestation de 9 personnes dans plusieurs régions du pays

Neuf (9) personnes ont été arrêtées par des groupements de la Gendarmerie nationale dans plusieurs régions du pays, dont six (6) en possession d'importantes quantités de comprimés de psychotropes, a indiqué un communiqué de la GN. Agissant sur renseignements, les gendarmes du groupement territorial d’Oran, ont interpellé à hauteur de la cité des Palmiers, deux personnes à bord d’un véhicule, en possession de 3000 comprimés de psychotropes de marque Pregabaline et la somme de 62.500 DA, représentant le produit de vente de cette substance. Dans la wilaya de Mascara, deux personnes ont été également interpellées, lors d’un point de contrôle dressé sur la RN.06, reliant Mascara à Oran à bord d’un véhicule, en possession de 73 comprimés de psychotropes de marque Domino. Lors d’une patrouille à hauteur du cimetière des martyrs de la localité de Lioua (Biskra), deux personnes ont été interpellées à bord d’un véhicule, en possession de 20 comprimés de psychotropes de marque Lyrica, 67cartouches de cigarettes de différentes marques, 395 sachets de tabac à chiquer, 2 cartouches de pastilles parfumées pour narguilé et (04) boites de papiers de cigarettes. A Relizane, les gendarmes du groupement territorial de la wilaya ont interpellé, dans la commune d’Oued-Rhiou, une personne, demeurant à Theniet-El-Had (Tissemsilt) alors qu’elle transportait à bord d’un véhicule, 100 jaquettes de friperie, sans registre de commerce ni factures.