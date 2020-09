POUR TRAFIC DE MUNITIONS : Arrestation d’un individu à Médéa

La brigade de police judiciaire de la sûreté de Daïra de Berrouaghia a arrêté, cette semaine, un individu pour trafic de munitions et saisi 5741 cartouches, a indiqué jeudi un communiqué des services de la sûreté de la wilaya de Médéa. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, notamment le trafic illicite de munitions réelles, la Brigade de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Berrouaghia a arrêté un suspect pour trafic illicite de munitions réelles (cartouches de chasse) et saisi 5741 cartouches, selon les mêmes services. Agissant sur des informations faisant état d'un suspect qui s'adonnait au trafic de munitions réelles, "les éléments de la police judiciaire ont lancé des opérations de recherche et d'investigation qui ont permis l'arrestation du suspect. Après obtention d'un mandat de perquisition du domicile délivré par le procureur de la République près le Tribunal de Berrouaghia, une quantité considérable de munitions réelles a été récupérée et 5741cartouches de chasse de calibre 16 et 12 mm saisies", indique-t-on de mêmes sources. Un dossier judiciaire a été constitué et le suspect a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Berrouaghia pour trafic illicite de munitions réelles, conclut le communiqué