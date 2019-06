POUR TRAFIC DE CONTAINERS ET TRANSFERT ILLICITE DE DEVISES : 10 ans de prison requis contre le frère du Général Hamel

Le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Annaba a requis une peine de 10 ans de prison ferme contre Belkheir Hamel, ex-directeur régional des Douanes algériennes de Annaba et frère de l’ex-DGSN, Abdelghani Hamel, a rapporté le quotidien francophone El Watan. En effet, selon la même source, le frère de l’ancien directeur général de la Sûreté nationale, Belkheir Hamel, fait face à des accusations de trafic de conteneurs et transfert illicite de devises à partir du port de Annaba, où il a occupé jusqu’au mois de juillet 2018 le poste de directeur régional des Douanes. Lors de l’audience, l’ancien chef d’inspection des Douanes de Annaba, Réda Mehafdi, présenté en tant que témoin, et l’accusé B. Hichem, inspecteur principal de contrôle des opérations commerciales (IPCOC), ont enfoncé Belkheir Hamel. Selon eux, le frère du Général Hamel a tout fait pour protéger un importateur fraudeur. Le représentant du ministère public a également requis la même peine (10 ans de prison ferme) contre I. Akli, chargé du système informatique des Douanes (SIGAD), et B. Hichem, inspecteur principal de contrôle des opérations commerciales (IPCOC). Une déclarante en douane et trois gérants d’EURL, Universel Light, Technfab et Major Kara, risquent quant à eux, deux ans de prison ferme avec de fortes amendes et la confiscation des produits importés.