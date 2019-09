POUR TENTATIVE DE VOL D’ARGENT D’UNE ENTREPRISE : 5 personnes condamnées à la prison ferme

Des peines allant d’un an à cinq ans ont été prononcées contre une bande, constituée de 5 individus, ayant essayé de dépouiller une entreprise appartenant à l’oligarque incarcéré à la prison d’El-Harrach, Ali Haddad. Selon le site d’information arabophone Ennahar Online qui rapporte la nouvelle, le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Rais (wilaya d’Alger) a prononcé des peines allant d’un an à cinq ans à l’encontre de 5 personnes ayant tenté de voler une grosse somme du compte bancaire d’une entreprise privée appartenant à Ali Haddad. Les mis en cause ont utilisé un faux chèque pour tenter de retirer un montant, estimé à 18.6 milliards de centimes, du compte de l’entreprise, à l’agence Al Baraka Bank de Bir Khadem. Plusieurs chefs d’accusations sont retenus contre eux, dont la création d’une association de malfaiteurs et le faux et l’usage de faux.