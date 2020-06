POUR TENTATIVE DE VOL A BIR EL DJIR : Trois personnes écrouées à Oran

On a appris de sources médiatiques que 3 personnes âgées entre 19 et 21 en possession d'armes blanches ont été arrêtées à Bir El Djir dans la wilaya d’Oran. Ces arrestations ont permis de déjouer une tentative de vol, de l'intérieur d'un chantier situé dans la dite commune. L’opération est intervenue, quand les éléments des services de sécurité (policiers) effectuant une ronde de routine, dans le cadre de l'application des dispositions visant au respect des horaires de confinement, ont interpellé des suspects en possession de 2 couteaux de boucher et du ruban adhésif. Présentés par devant le procureur de la République, ils ont été placés sous mandat de dépôt.