POUR TENTATIVE DE TRANSFERT DE DEVISES : 3 ans de prison contre une femme et son complice

Le procureur près le tribunal de Dar El Beida a requis, dimanche 23 février, trois ans de prison ferme contre une femme et son complice, accusés de tentative de transfert illicite de devises vers l’étranger. La femme, âgée d’une trentaine d’années, a été arrêtée à l’aéroport d’Alger transportant pas moins de 100 000 euros dissimulés dans des chaussures et des chargeurs de téléphones portables. Les faits remontent à 2019, lorsque la femme en question, travaillant pour un commerçant de prêt-à-porter, a tenté de quitter le pays en direction de Dubaï (Emirats arabes unis) avec 100 000 euros dans ses bagages. Elle a été arrêtée à l’aéroport d’Alger, piégée par les nouveaux scanners 3D installés par les services des douanes. Le matériel sophistiqué a révélé que des liasses de billets de banque en euro ont été enfouies dans les semelles de plusieurs paires de chaussure ainsi que dans des chargeurs de téléphones portables. Arrêtée, la femme a nié les faits devant le tribunal, clamant ne pas être au courant que des billets étaient cachés dans ses affaires. Elle a accusé son complice d’avoir manigancé ce stratagème sans l’en informer. Celui-ci a carrément nié connaître l’accusée et être mêlé de près ou de loin à cette affaire. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et le verdict sera prononcé dans les prochains jours.