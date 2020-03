POUR TENTATIVE DE FRATRICIDE A SAÏDA : Une personne condamnée à 5 ans de prison

Le tribunal criminel de Saïda a condamné l’accusé à 5ans de prison ferme pour tentative de fratricide .Les faits de cette affaire remontent au mois de décembre 2019 où une altercation entre deux frères éclata pour un malentendu qui tourne autour d un nombre d oliviers à la ferme Douaha dans la commune de Sidi Amar. Comparu ce lundi devant le tribunal criminel, l incriminé a avancé que durant la nuit de la dispute fraternelle, il a entendu les aboiements des chiens, il est sorti son fusil en main. Et d’ajouter qu’il a ouvert le feu mais sans qu’il ait l’intention de tirer sur une personne qui n'est autre que son frère. Il ajoute que ce dernier est venu le voir la nuit mais à son insu .Il déclare que son père est mort et qu’il leur a laissé un héritage .Il habite seul loin de la ferme parentale .Le représentant du tribunal a requis une peine de 20 ans de prison ferme .La défense de l’accusé a voulu à tout prix innocenter le frère criminel en avançant l’argument du consentement du frère blessé au pied avec son frère qui n'avait aucune intention de mettre fin à son frère via son arme à feu .Le tribunal a condamné l’ inculpé à 5 ans de prison ferme .