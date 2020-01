POUR SON SOUTIEN A MIHOUBI : Le parti FLN sur un volcan

En effet, selon les révélations d’un mouhafed d’Alger, «Nous avons reçu une convocation pour venir prendre part à une réunion de préparation du congrès». Cette rencontre intervient après trois échecs successifs de rallier les membres du bureau politique à sa cause, Seddiki a été prié à trois reprises de démissionner de la tête du parti lors de récentes réunions du bureau politique qui ont fini en queue de poisson. Lors des réunions qu’il a convoquées lui-même, dans l’objectif de reprendre un semblant d’activité partisane et faire oublier son soutien à Mihoubi, à la dernière présidentielle, Seddiki a été prié, lors des trois réunions, à plier bagage. En vain. Autrement dit, toutes les tentatives des membres du bureau politique de lui faire entendre raison et de l’amener à la démission se sont soldées par un échec. «Nous avons passé 4 heures à le convaincre de partir, mais à chaque fois, il insistait pour rester», confie un membre du bureau politique, selon lequel Seddiki «nous a demandé de convoquer le comité central pour statuer sur son sort». Mais les membres du BP ne l’entendent pas de cette oreille. «Nous lui avons expliqué que la déroute enregistrée à l’occasion de l’élection présidentielle du 12 décembre dernier, quand la direction intérimaire a décidé de soutenir Mihoubi, ne passe pas». «C’est une décision que les militants n’arrivent pas à digérer», nous explique-t-on. Attaqué de toutes parts pour avoir mené le parti droit dans le mur, Seddiki tente pourtant de trouver un moyen de rallier des cadres à lui à travers la convocation de la réunion de dimanche. Reste à savoir, si les mouhafed feront acte de présence ou suivront le pas des membres du bureau politique. En tout état de cause, le secrétaire général intérimaire du FLN a invité ces responsables à débattre et à échanger avec lui autour de la préparation du prochain congrès. Selon les proches de Seddiki, «le secrétaire général intérimaire du FLN souhaite assurer une transition en douceur».