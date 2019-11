POUR RENFORCER SA POSITION DANS LA COURSE DES PRESIDENTIELLE : Mihoubi se base sur le secteur économique

En effet, selon Azzedine Mihoubi, SG du RND, les anciens gouvernements ont échoué dans leurs politiques, et c’est l’économie qui a payé le prix. Pour remédier à la situation, Mihoubi propose de créer un méga ministère de l’économie, en premier lieu. « Ce ministère englobera le secteur de l’énergie, les finances, et les TIC et l’industrie », a-t-il mentionné lors de son passage sur la chaîne Ennahar TV. « L’absence de la cohérence entre les secteurs a retardé le développement de plusieurs projets », a estimé le candidat du RND à la Présidentielle. Le second point évoqué par le même candidat est l’abrogation de toutes les lois qui entravent les investissements, et qui n’ont pas de place dans une économie ouverte. « Nous avons fait fuir plusieurs investisseurs à cause des lois d’investissements, notamment la règle 51/49 qui doit être liée uniquement à des domaines stratégiques ». Le secteur des services doit être épargné de cette loi a-t-il préconisé. Toujours concernant les investissements, Mihoubi prévoit de diminuer les mesures bureaucratiques, et lutter contre la centralisation, à titre d’exemple il a indiqué que les walis seront soumis à une concurrence sur les investissements dans leurs wilayas. « Il faut que les algériens oublient qu’ils ont de la rente, et doivent aller vers les investissements dans les start-up et les MPE » a-t-il suggéré.