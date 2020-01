POUR RELANCER LE PROJET EVCON : Issad Rebrab fin janvier en France

Le PDG du groupe privé Cevital, Issad Rebrab se rendra fin janvier courant dans la région des Ardennes en France pour relancer son projet « EvCon » au point mort depuis plusieurs mois, rapporte ce vendredi le site France Bleu. « Libéré le 1er janvier, Issad Rebrab, PDG de Cevital, est annoncé dans les Ardennes fin janvier, début février. Son incarcération avait freiné l’implantation d’une usine EvCon de stations de production d’eau ultra-pure sur le site PSA de Charleville-Mézières. Le dossier est relancé », indique le média français. Le projet en question a été annoncé en présence du président français Emmanuel Macron le 7 novembre 2018. À terme, Cevital avait annoncé la création d’un millier d’emplois dans les Ardennes. Depuis l’incarcération d’Issad Rebrab « le dossier était au point mort », rapporte la même source. « La transaction pour le rachat à PSA du futur site de production n’a pas été finalisée à ce jour. Et pour cause, le plan de financement de cet investissement de 250 millions d’euros n’est pas encore bouclé », explique France Bleu. Selon le même média, l’entreprise allemande porteuse du projet EvCon, a annoncé avoir levé 175 millions d’euros en mars 2019. « Mais il manque encore les fonds bancaires et l’apport de la Banque publique d’investissement, malgré l’assurance du soutien de l’Etat apportée par Emmanuel Macron le 7 novembre 2018 », précise la même source.