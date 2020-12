POUR RECLAMER UNE MEILLEURE PROTECTION SANITAIRE : Grève des enseignants du lycée d’Ain Nouissy

En effet, une « grève sanitaire » a eu lieu mardi et mercredi passés au lycée ‘’Les Frères Ouali’’ à Ain Nouissy, par des enseignants qui trouvent que le protocole sanitaire actuel mis en place dans leur établissement scolaire est insuffisant face aux risques de contaminations au covid-19, a-t-on appris. La plupart des enseignants ont suivi ce mouvement de grève, à cause de la pandémie du coronavirus ayant affecté, nous dit-on, certains de leurs collègues, ainsi que des élèves. Ces derniers jugent qu’ils manquent de moyens sanitaires et de personnel pour désinfecter les salles de cours et autres espaces très fréquentés par le personnel enseignant et les élèves. Ils dénoncent également l’insuffisance de moyens de protection, dont le gel hydro-alcoolique, port de masque etc… Il y a également la difficulté d’assurer une distanciation physique entre les élèves quand ils se regroupent, surtout lors des pauses au niveau des couloirs et les récréations dans la cour, ajoutent-ils. Devant cet état de fait, et pour éviter toute contamination entrainant une éventuelle fermeture de leur établissement, les enseignants réclament plus de moyens et une application plus stricte des mesures sanitaires. ‘’Cette grève a duré 2 jours, le mardi et le mercredi, renouvelable à tout moment’’, indiquent les professeurs qui réitèrent leur appel aux autorités compétentes de trouver une solution face à ce problème.