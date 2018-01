POUR PUBLICATION D’IMAGES OBSCENES A SIDI BEL ABBES : Un imam condamné à 2 ans de prison

Un imam de 38 ans de la mosquée ‘’El Hidaya’’ de Ben Badis, 25 km à l'ouest de Sidi bel Abbès et dont l'identité n'a pas été révélée, vient d'être arrêté tout récemment par les éléments de la Sûreté de Daïra apprend-on de source fiable. Cette arrestation ferait suite à des renseignements parvenus au niveau des services de la police, suivis d'investigations qu'ils ont menées minutieusement sur une affaire sombre dont était soupçonné l'indélicat dignitaire. Il s'est avéré que cet imam publiait sur les réseaux sociaux Facebook, des clips-vidéos abusifs et malveillants, des images malsaines et contraires à la morale, envoyées à partir d’une chambre, sise au lieu saint où il devrait tenir en principe, le rôle de chef de prières. Présenté par devant le procureur près le tribunal de la ville, il a été condamné à deux ans de prison ferme.