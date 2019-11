POUR PRESERVER LA STABILITE DE L'ALGERIE : Les candidats soulignent la nécessité de renforcer le front interne

Animant un meeting à la maison de la Culture "Ali Maachi" à Tiaret, le candidat Ali Benflis, a mis l'accent, en effet, sur l'impératif du "renforcement du front interne sur la base de la confiance placée dans les institutions de l'Etat, l'unité entre le peuple et son armée et la préservation de l'Etat national". De son côté, Abdelkader Bengrina s'est engagé depuis Relizane à faire face à ceux qui veulent attenter à la sécurité de l'Algérie, mettant en garde contre d'"horribles plans" visant la déstabilisation du pays. "Nous ne pouvons retourner aux années 90, ni accepter un scénario similaire à ceux de la Libye et de la Syrie", a précisé le candidat du Mouvement El-Bina, tout en dénonçant des "parties tendancieuses impliquées dans le projet de report des élections et du maintien du statu-quo". Dans le même esprit, le candidat indépendant, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, quant à lui, lors de son meeting populaire à la salle Zénith de Constantine que la tenue de la présidentielle en cette conjoncture précise, était "un impératif national" pour "sauver le pays des menaces qui le guettent et barrer la route aux comploteurs". Tout en appelant au respect des avis de ceux qui sont en faveur du boycott de la présidentielle, M.Tebboune a déclaré néanmoins que "nul n'a le droit d'empêcher ceux qui sont pour aller voter". Le candidat Abdelaziz Belaïd, a promis, pour sa part, d'ouvrir tous les dossiers en suspens avec les pays voisins, compte tenu de l'intérêt du pays, appelant dans ce contexte à l'édification du grand Maghreb. Intervenant lors d'un rassemblement populaire organisé au palais de la culture Abdelkarim Dali à Tlemcen, M. Belaïd a estimé aussi que l'avenir de l'Algérie est lié aussi à celui de tous les pays africains voisins, notamment ceux de la région du Sahel, appelant à l'établissement de la zone de libre-échange et à des projets de développements communs aux profits des populations de la région. Dans le même sillage, le candidat Azzedine Mihoubi a évoqué, lors de son meeting à Tamanrasset, le développement économique dans le Sud du pays afin de renforcer le rôle régional de l'Algérie, notamment au sein de l'espace sahélien, proposant la création d'une agence dédiée à cette mission. Le candidat du Rassemblement national démocratique (RND) a promis, en outre, de renforcer les capacités agricoles des wilayas du Sud réitérant sa confiance vis-à-vis du peuple algérien et de son adhésion au processus électoral.