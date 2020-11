POUR NON-RESPECTS DES MESURES BARRIERES A LA COVID 19 : Plusieurs commerces fermés à Mostaganem

Pour cause de non respect de l’application intégrale des dispositions officielles édictées en matière de prévention sanitaire et de lutte contre la propagation du coronavirus dans les lieux publics, notamment, les services de la wilaya de Mostaganem, sur proposition de la direction du Commerce, ont procédé à la fermeture administrative et temporaire de quelque 45 Commerces ,tous types confondus et ce, durant la semaine, entre le 5 et le 7 du mois en cours a indiqué le chef de service du Commerce ,M. Ghali Sid Ahmed. En effet, chez ces commerçants en question, il a été relevé ,que le protocole en vigueur n’a pas été respecté comme par exemple, l’absence de détection de la température corporelle des clients par thermomètre à infra rouge, l’absence de port de bavette, le manque de gel désinfectant à base de solution hydroalcoolique et le non respect de la distanciation physique entre les personnes. La même source a indiqué que, au cours de la période allant du 27 octobre au 8 Novembre courant, les services compétents de l’administration du Commerce ont proposé à la Wilaya une liste de quelque 91 magasins et espaces commerciaux, pour une fermeture administrative au motif de viol du protocole de prévention sanitaire, toujours en vigueur et dont toute forme de relâchement serait préjudiciable à la santé publique. Dans le même temps, ce sont 48 établissement de commerce divers, qui ont fait les frais de leur inobservance des règles de prévention et lutte contre la propagation du Coronavirus et ce, par une fermeture administrative temporaire, par arrêté de wilaya.