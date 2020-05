POUR NON-RESPECT ET VIOLATION DU CONFINEMENT : Plus de 816 personnes poursuivies en justice à Oran

Depuis l'ouverture des commerces de vêtements et des marchés de Médina Jeddida, des centaines de familles notamment la gent féminine ont envahi les magasins de vêtements de la cité Belgaid et de souk el-Ketane de la ville nouvelle de Médina Jeddida sans se soucier de la distanciation, ni encore moins le port du masque, enfreignant les mesures de prévention contre le coronavirus et même le confinement. Plusieurs citoyens se sont retrouvés dans les rues après 17h00 et même le soir après le ftour durant ces premiers jours de ramadan, des centaines de personnes ont pris ce risque, malheureusement ils se sont retrouvé face à un mur secrétaire de protection des éléments de la police mobilisé pour faire respecter le couvre-feu sanitaire et assurer la sécurité des citoyens les ont surpris en flagrant délit. Ainsi durant cette première semaine de ramadan, les services de police ont enregistré plusieurs infractions liées au non-respect des règles de confinement partiel instaurées par les hautes autorités du pays pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Selon un communiqué de la sureté de wilaya d’Oran, 816 personnes ont été arrêté pour violation du confinement partiel. « Une action judiciaire sera appliquées à leur encontre », indique le même communiqué. La police a également mis en fourrière 50 véhicules et 25 motocycles, pour circulation non autorisée, rapporte la même source. Rappelons que le confinement partiel à Oran a été allongé depuis le 24 avril dernier, soit le premier jour du mois de ramadan au lieu d’un confinement de 15h00 à 07h00, il est de 17h00 à 07h00. Notons que la sûreté de la wilaya d’Oran a mis sur en place un dispositif sécuritaire spécial pour ce mois, en mobilisant 4000 policiers.