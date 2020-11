POUR NON-RESPECT DES MESURES SANITAIRES : Plusieurs commerces fermés à Mostaganem

Pour non-respect des mesures de prévention contre la pandémie du Coronavirus par plusieurs commerçants au niveau de plusieurs circonscriptions administratives de Mostaganem, et sachant qu’il a été enregistré par le secteur de la santé quelque 30 à 40 cas entre positifs et suspects de Covid-19, les contrevenants se sont vus sanctionnés par la fermeture de leurs commerces pendant des durées variables selon les cas. ,M. Sid Ahmed Ghali, Chef des services du contrôle des marchés et des statistiques ,a indiqué récemment que ,dans le cadre du suivi et le contrôle de l’application des mesures sanitaires préventives , contre la propagation du Coronavirus, pas moins de 18 équipes d’agents ont été mobilisées sur le terrain, auprès des commerçants et autres espaces commerciaux divers (Marchés, superettes…) et ce, dès la recrudescence constatée des cas positifs à la Covid19 au mois de novembre courant. Le même interlocuteur a précisé que les quatre (04) inspections relevant de la Direction du Commerce de Mostaganem ont organisé des brigades de suivi et de contrôles, lesquelles sillonnent les 32 communes de la wilaya de Mostaganem, en permanence. Ainsi, des avertissements et des décisions d’arrêt temporaire de certains locaux et espaces commerciaux ont été prises par le service du Commerce qui a indiqué que les premières sanctions ont été la fermeture illimitée, puis la fermeture pendant 21 jours et avec le temps, ces sanctions sont tombées à un 07 jour. La direction du commerce, rappelle à l’ensemble des commerçants et consommateurs que les mesures consistent, à l’instar du port obligatoire du masque en l’organisation de l’entrée et de la sortie des locaux couverts, le strict respect de la distanciation physique, l’organisation des files d’attente en dehors des magasins ouverts, en mettant un cordon ou une ceinture de sécurité, le collage d’affiches pour rappeler aux clients la nécessité de respecter ces mesures et l’interdiction de la présence de plus de deux ou trois clients à la fois dans le magasin, outre la garantie des produits de désinfection au profit des clients.