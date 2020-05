POUR NON-RESPECT DES MESURES SANITAIRES : Les commerçants de Mostaganem encourent des sanctions plus sévères

En effet, le même responsable a ajouté qu'il a constaté lors de sa visite à travers les commune de la wilaya qu’une une affluence remarquable a été enregistrée par des citoyens venus faire leurs courses, la plupart sans bavettes et sans le moindre respect aux gestes barrières. Aussitôt les activités des magasins de vente d'articles ménagers, vêtements ou confiseries relancées que le rush caractérisant le mois de ramadhan a été constaté, à tel point que des consommateurs de tous bords semblent soudain avoir oublié la crise sanitaire, faisant fi des gestes barrières obligatoires. Ce qui a obligé la commission de wilaya de prévention contre l'épidémie (COVID-19) à tenir une réunion d'urgence en présence du directeur du commerce et celui de la santé dans le but d'étudier cette situation et de prendre des décisions dissuasives contre les commerçants qui ne respectent pas les mesures de prévention à l’image des magasins de vente d'articles ménagers , les salons de coiffure et autres où chaque commerçant est tenu de respecter des mesures d’ordre général, comme mettre à l’entrée de son établissement un paillasson de décontamination, de nettoyer et désinfecter régulièrement toutes les surfaces de son commerce, de désinfecter régulièrement durant la journée toutes les surfaces qui sont à la portée du client, et ce, au fur et à mesure du flux de la clientèle et d’organiser l’entrée et la sortie des locaux couverts en prenant en compte les impératifs de distanciation. Le commerçant est également tenu d’organiser les files d’attentes en dehors du lieu de vente couverts en mettant des cordons ou rubans de sécurité accompagnés d’écriteaux invitant la clientèle au respect de cette consigne, de limiter l’accès à l’enceinte commerciale uniquement à deux ou trois personnes à la fois et au maximum, de mettre à la disposition des clients du gel hydro alcoolique, mettre en place une solution pour désinfecter la monnaie et pulvériser les billets, se protéger par un masque de protection et/ou une bavette même de fabrication artisanale, assurer un entretien régulier des surfaces et objets touchés ou manipulés par les clients et de disposer de conteneurs pour la collecte des déchets spécifiques (masques, gants mouchoirs, lingettes). Le directeur du commerce a indiqué que des sanctions seront instaurées à l’encontre des commerçants qui ne respectent pas ces mesures de sécurité comme la fermeture de leur locaux . En rappelant que la wilaya de Mostaganem compte plus de 35 000 commerçants de diverses activités, dont 90% représentaient l’activité de détaille et service , ajoutant que les mesures de confinement ont bloqué l’activité de 80% du nombre de commerçants Susmentionnés. A l'exception des activités de vente de denrées alimentaires, légumes, fruits, pharmacie et boucherie, boulangeries ... car ces mesures ont affecté directement la situation financière de nombreux commerçants.