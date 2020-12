POUR NON-RESPECT DES MESURES SANITAIRES : 18000 commerces et 15 centres commerciaux fermés à Alger

Les services de contrôle sanitaire de la wilaya d'Alger ont procédé à la fermeture de 18.000 commerces, de 7 marchés communaux et de 15 centres commerciaux dans la capitale depuis le début de la pandémie de Covid-19 pour non-respect des mesures sanitaires mises en place dans le cadre du protocole de lutte contre sa propagation, a indiqué jeudi le wali d'Alger, Youcef Cherfa. Présentant le bilan annuel de son administration, lors d'une session ordinaire de l'Assemble populaire de wilaya (APW), M. Cherfa a précisé que, dans le cade de la prévention et de la lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus aux niveaux central et local, "18.000 commerces, 7 marchés communaux et 15 centres commerciaux ont été fermés pour non respect des mesures sanitaires en place". Evoquant les contrôles effectués au niveau des gares routières, en coordination avec les services de sécurité, pour vérifier le respect du cahier des charges et du protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie, le wali d'Alger a fait savoir que sur 273 opérateurs contrôlés, 32 ont été sanctionnés et 109 ont reçu des mises en demeure, avec la mise en fourrière de 8.400 véhicules. Abordant par ailleurs, le programme de solidarité avec des chefs de famille, professionnels et opérateurs dans le domaine du transport inter-wilayas, M. Cherfa a fait savoir qu’il est réparti en deux opérations, au profit de quelque 29.856 chefs de famille impactés par la pandémie. Plus précis, le même responsable a dit que le nombre des bénéficiaires au titre de la 1e opération relative au versement d’une allocation de 10.000 Da, s'élevait à près de 50.000 familles. Quant à la 2e opération, elle porte sur le versement de la 1e tranche de l’allocation de 30.000 Da et qui représente un seul mois, au profit de 4730 bénéficiaires, ainsi que sur le versement de 3 tranches (soit 3 mois) de l’allocation de 10.000 Da au profit de 683 chauffeurs et receveurs de bus de transport de voyageurs inter-wilayas.