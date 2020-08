POUR NON-RESPECT DES MESURES DE PREVENTION DU COVID19 : 6 établissements hôteliers mis en demeure à Oran

Une vaste campagne de sensibilisation et de contrôle a été lancée par les éléments de la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Oran à l’occasion de la réouverture des établissements hôteliers .Cette campagne de contrôle et de sensibilisation a été instruite suite à une application du protocole sanitaire pour la lutte contre le Coronavirus en Algérie. La direction du tourisme veille au respect strict des mesures préventives exigées, chargé d’organiser des inspections inopinées. Au cas du non-respect de ces modalités, les autorités procéderont à la fermeture immédiate de l’établissement. Les principales mesures préventives exigées au niveau des cafés, des restaurants et des hôtels, sont le port obligatoire du masque, l’ouverture des terrasses donnant sur l’extérieur et l’utilisation d’une table sur deux à l’intérieur de l’établissement ; Le respect et l’organisation de l’éloignement physique à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement ; La désinfection régulière des surfaces, des tables, des chaises ainsi que tous les équipements ; La mise en place de serpillère désinfectée au niveau des accès, afin que les clients puissent essuyer leurs chaussures avant d’accéder à l’établissement ;Le nettoyage régulier des tissus et des tenues de travail ; La mise en place d’une solution hydro-alcoolique, à la portée des clients et l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et des ventilateur. Ainsi 6 établissements hôteliers ont été mis en demeure pour non-respect de mesures préventives contre le COVID19.