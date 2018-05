POUR NON-RESPECT D’UNE INSTRUCTION MINISTERIELLE : 3 directeurs d’école devant le Conseil de discipline

La ministre de l’éducation, Mme Nouria Benghabrit a indiqué, hier mercredi que trois directeurs d’écoles seront traduits prochainement devant des conseils de discipline, pour n’avoir pas respecté le calendrier des compositions du troisième trimestre. Selon, M. Médjadi Messeguem, directeur au ministère de l’éducation, il s’agit des responsables d’un CEM qui relève de l’académie d’Alger-Est et deux autres chefs d’établissements à Laghouat et Djelfa. Pour rappel, la ministre avait fait parvenir une instruction à tous les chefs d’établissements pour reculer le plus possible les dates de composition pour éviter aux élèves de quitter prématurément les classes, à partir de la mi-mai.