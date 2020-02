POUR NON-CONFORMITE DE LA POUDRE DE LAIT UTILISEE : Fermeture d’une laiterie privée à Mostaganem

Une laiterie privée à Mostaganem a été fermée par les services de contrôle du commerce d’Oran pour composition du lait en poudre conditionné en sachet plastique, non conforme aux normes, a-t-on appris récemment et c’est ce qui a été confirmé par diverses sources, citant ce qu’aurait déclaré mercredi passé, le directeur régional du Commerce d’Oran. La laiterie privée, sise à Mostaganem, a été fermée par les services de contrôle du commerce en raison de non-conformité aux normes en usage de la composition du lait en poudre conditionné en sachet plastique. La qualité constatée par les services du commerce serait en deçà des normes requises en plus de la non observation des règles d’hygiène, a-t-il été indiqué .Il a été expliqué que le taux de matière sèche, après analyse physico-chimique d’échantillons prélevés en laboratoire du Centre algérien de contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE) d’Oran, s’est avéré en deçà des normes requises. L’enquête a été diligentée, sur instruction du ministère de tutelle par les services de contrôle de la Direction régionale du commerce d’Oran sur ce produit subventionné, élargie à la vérification systématique de certaines pratiques délictueuses telles qu’avancées par certains distributeurs. A noter que les services de contrôle de la Direction régionale du commerce d’Oran ont un territoire de compétence regroupant les wilayas d’Oran, Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, Aïn Témouchent et Tlemcen.