POUR MEURTRE AVEC PREMEDITATION : Peine capitale prononcée par le tribunal de Mascara

Les faits de ce crime odieux remontent au mois de Février passé où une soirée si arrosée en plein verger d’oranges a fini par très mal tournée entre les buveurs, qui étaient en compagnie de 3 femmes. Et comme le vin et le sexe faible n’arrivent jamais à faire ‘’bon ménage’’, les 5 hommes si éméchés finirent par se chamailler et en vinrent aux mains. Munis d’armes blanches, les 4 mis en cause s’attaquèrent à la victime, suite à un conflit les opposant. Lardé par les coups reçus, la victime fut déposée au sein de sa voiture où elle finit par rendre l’âme. Alertés par un appel téléphonique sur la découverte d’un corps inerte au sein d’un véhicule, les éléments de la police judiciaire se rendirent sur les lieux du drame et finirent par s’apercevoir qu’il s’agit d’un crime ayant entrainé la mort de la victime. Lançant une enquête, les policiers parvinrent à identifier les 4 auteurs qui ont sauvagement agressé et assassiné la victime âgée d’une quarantaine d’années. Présentés devant la cour , les 4 inculpés dont l’âge varie de 20 à 32 ans, qui étaient ivres lors des faits, ont été condamnés à la peine capitale pour le principal accusé et à une réclusion criminelle d’une vingtaine d’années chacun pour les trois autres.