POUR MEURTRE AVEC PREMEDITATION : 15 ans de réclusion pour les 05 tueurs

Le tribunal criminel de Mostaganem a condamné, au cours de l'une de ses audiences de sa deuxième session, les cinq auteurs du crime commis à Raisinville en mai de l'année 2017, à une réclusion criminelle de 15 années. Les faits de ce crime crapuleux remontent au printemps de l'année 2017 (au mois de Mai) où les mis en cause ont attenté à la vie de leur proie. Ces derniers, au nombre de cinq individus, tous originaires de la cité d'El Arsa se sont rendus à bord d'une camionnette vers le lieu de résidence de la victime à Raisinville. Dès sa sortie de son logement, l'assassiné fut brusquement surpris par la fourgonnette qui fonçait directement sur lui. Ne pouvant plus l'esquiver, il fut happé brutalement par elle. Tombé à terre, le défunt fut encore sauvagement battu par les quatre individus qui étaient à l’arrière du véhicule, avec des battes de base-ball. Laissé pour mort, les criminels ont tenté de fuir avec leur automobile, qui malheureusement ne démarra point. Pris de panique, ces derniers se sauvèrent en l’abandonnant sur place. Appelés à la barre, les assassins tentèrent de se déculpabiliser, certains ont nié les faits qui leur ont été reprochés .Intervenant à son tour, le procureur a requis la peine capitale pour les 05 criminels. La cour, se retira par la suite, pour délibérer et finira par prononcer en dernier, le verdict en condamnant chacun des auteurs du meurtre à une réclusion criminelle de 15 années de prison ferme.