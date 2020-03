POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19 : La Chine va construire un hôpital en Algérie

Une équipe médicale de sept membres et une équipe de travail de cinq membres sont arrivées le 27 mars à Alger avec des fournitures médicales d'une valeur de 3,23 millions de yuans (environ 455.000 dollars), dans le cadre des efforts chinois pour aider l'Algérie à lutter contre le COVID-19. Les membres de l'équipe ont été sélectionnés par l'hôpital Changsha Renhe du Cinquième Bureau de la China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), et le matériel de prévention a été offert par la CSCEC au nom du gouvernement chinois. L'ambassadeur de Chine en Algérie, Li Lianhe, le directeur de CSCEC Algérie, Zhou Sheng, et Lotfi Benbahmed, ministre délégué à l'industrie pharmaceutique de l'Algérie, ont assisté à la cérémonie de remise des dons, organisée à l'aéroport. Ce lot contient 500.000 masques chirurgicaux, 50.000 masques N95 et 2.000 combinaisons de protection médicale, ainsi que dix respirateurs pour les soins intensifs. L'équipe médicale comprend du personnel professionnel et technique spécialisé notamment dans la médecine respiratoire, les soins intensifs, la médecine cardiovasculaire, les soins intégrés de médecine traditionnelle chinoise et de médecine occidentale, la santé publique et la prévention des épidémies. Ils possèdent une riche expérience dans la prévention des épidémies. Un petit hôpital de protection sera construit en Algérie pour fournir des services médicaux de prévention de l'épidémie et de lutte contre l'épidémie à environ 4.000 travailleurs chinois et 5.000 travailleurs locaux.