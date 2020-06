POUR LES CANDIDATS LIBRES DU BEM ET DU BAC : Les dates des épreuves d'EPS fixées

En effet, la même source précise que "Le ministère l'Education nationale informe les candidats libres aux examens du BEM et du Baccalauréat pour la session 2020 que les épreuves d'éducation physique et sportive (EPS) auront lieu respectivement du 1 au 3 septembre 2020 et du 20 au 30 septembre 2020, et ce suite au report de ces examens, en application des mesures de prévention contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19)". Pour rappel, Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout s’est enquis, jeudi à l’Office national des examens et des concours (ONEC) à Kouba, du projet de protocole des mesures de prévention de la pandémie du nouveau coronavirus, prévu dans les centres de déroulement de l’épreuve de l’éducation physique et sportive pour le BEM et le BAC session 2020. Ce protocole a été élaboré par un groupe de spécialistes et de professeurs, en vue de « garantir la santé et la sécurité des candidats à cet examen, compte tenu des risques encourus lors des contacts entre les élèves, appelés également à utiliser les mêmes moyens dans certaines disciplines». Avant l’ouverture des centres, il s’agira de désinfecter les ateliers ainsi que les moyens pédagogiques utilisables, fermer les locaux inutilisés, mettre des bandes adhésives au sol pour baliser les couloirs et respecter la distanciation physique au moyen des tables et des chaises ». Il sera question, selon le protocole, de placarder des affiches sur la prévention adoptées par le ministère de la Santé, mettre à disposition des candidats des petites bouteilles d’eau et prévoir 4 professeurs pour l’encadrement et l’orientation. Le protocole proposé prévoit le port obligatoire de masques par chaque candidat, la mesure de la température des candidats par les encadreurs, l’exploitation de tous les accès de l’établissement et la dotation des centres en eau et en savon, tout en réservant au préalable les places des candidats.