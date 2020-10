POUR LE VOL DE GROUPES ELECTROGENES : Quatre voleurs écroués à Tiaret

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret , lors d'une comparution directe ,a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 4 personnes âgées entre 27 et 35 ans ,retenant contre elles ,le grief de vol et recel , lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction ,par les services de communication ,relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. En effet, suite à une plainte déposée par un propriétaire d'un local d'une brocanterie, faisant part d'un vol de plusieurs objets, dont particulièrement des groupes électrogènes et de gros câbles électriques, ainsi que des câbles pour cameras de télésurveillance, les éléments de la B.R.I de Tiaret, après d'intenses investigations, ont pu arrêter 4 mis en cause, en flagrant délit de déplacement des objets volés vers une autre destination. Notons que tous les objets volés, ont été récupérés. Pour rappel, l’arrestation a eu lieu en un temps record.