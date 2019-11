POUR LA REUSSITE DE LA PRESIDENTIELLE : Bensalah appelle le peuple à la mobilisation

S'exprimant dans un discours prononcé à la veille du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, le Chef de l'Etat a déclaré "au moment ou nous célébrons ce glorieux anniversaire, j'exhorte le peuple algérien, encore une fois, à faire de la prochaine échéance une fête nationale qui apportera le coup de grâce à ceux qui dissimulent la haine et l'animosité aux enfants et petits-enfants des Chouhada de Novembre". Appelant également les citoyens à "la mobilisation pour la réussite de ce scrutin crucial", M. Bensalah s'est dit convaincu que les Algériens "sauront barrer la route à ceux qui cherchent à instrumentaliser les règles et principes de la démocratie". Affirmant que "l'Etat fera face à toutes les velléités de manœuvre", il a ajouté que le peuple "est appelé à la vigilance et à la prudence, et ses loyaux enfants doivent se tenir prêts à faire face aux cercles malveillants et à leurs actes hostiles à la patrie". Par ailleurs, le chef de l'Etat a déclaré que "le respect et la protection des droits et libertés fondamentales ne donnent à quiconque le droit d'user de sa liberté d'expression et de manifestation pour attenter au droit de l'autre à l'exercice de ses libertés et à l'expression de sa volonté à la participation au scrutin". "L'intérêt suprême du pays implique pour l'Etat, quelles qu'en soient les circonstances, l'obligation de préserver l'ordre public, la Loi et les institutions de l'Etat, et de veiller à la sécurité et la stabilité de la patrie", a-t-il soutenu. Le Chef de l'Etat a mis en avant, également, "la détermination de l'Etat à donner la parole au peuple pour choisir, en toute souveraineté et liberté, celui à qui sera confiée la mission d'instaurer le nouveau mode de gouvernance". Le chef de l'Etat a déclaré "c'est dans cette optique que j'ai appelé à un dialogue inclusif et ouvert, permettant de débattre de toutes les questions relatives à l'échéance électorale et de parvenir à des solutions consensuelles réalistes, qui aboutiraient à l'organisation du scrutin dans un climat de quiétude et de sérénité".