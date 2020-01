POUR LA REGULARISATION DE LA SITUATION DES ARTISANS A MASCARA : La CASNOS se dote d’un bureau itinérant

La CASNOS de la wilaya de Mascara a organisé des journées portes ouvertes et la mise sur pied d’un bureau itinérant pour faciliter le contact entre les artisans et la CASNOS dans le cadre d’une convention en faveur des artisans qui n’ont pas une qualification. La CASNOS et la chambre des artisans se sont rapprochées l’une de l’autre pour trouver la solution qu’il faut appliquer afin que les artisans n’ayant pas de niveau peuvent bénéficier des avantages au même titre que leurs collègues titulaires de diplômes et ce par le biais de la qualification qui peut être validée par un PV qui leur ouvre droit à la carte Chiffa et tous les avantages.