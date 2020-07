POUR INFRACTIONS AUX MESURES PREVENTIVES CONTRE LE COVID 19 : 125 décisions de fermeture de commerces à Mascara

Dans le cadre des mesures préventives prises afin de mettre fin à la propagation du Coronavirus, et suivant les mesures de la levée progressive du confinement, les éléments du service de wilaya de la police générale, de la réglementation et des antennes au niveau des sûretés de daïras, intensifiant les mesures et les contrôles des activités commerciales, ont notifié durant la semaine écoulée, 125 décisions de fermeture de commerces pour des motifs d'infractions aux décisions administratives relatives aux mesures de prévention contre le Coronavirus. Les infractions constatées sont relatives au non-respect des règles d'hygiène et de désinfection des locaux, distanciation physique, barrières de prévention au niveau des espaces publics, et au non port du masque. Les services de la Sûreté de wilaya appellent les commerçants à veiller sur la concrétisation des différentes mesures préventives afin d'assurer la sécurité de leurs clients. Le citoyen demeure concerné par ces mêmes mesures pour garantir sa sécurité et celle des tiers.