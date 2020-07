POUR INFRACTIONS AU CONFINEMENT : 3.164 véhicules et 1.022 motos mis en fourrière à Oran

Trois mille cent soixante quatre véhicules et mille vingt deux motos ont été placés à la fourrière communale d'Es-Sénia à Oran, depuis le début du confinement partiel instauré le 28 mars dernier, pour circulation durant les horaires de confinement, dont l’interdiction de circuler avait été fixé de 20 heures à 5 heures du matin, nombre de propriétaires de véhicules saisis s’adonnaient à des activités de transport clandestin. Les éléments des services de police ont également rédigé des PV contre 469 chauffeurs de taxis et 118 autres de bus pour non-respect de ces consignes de prévention. Enfin, 103 conducteurs ont été interpellés pour défaut du permis de conduire. Par ailleurs, durant ces quatre mois, 5.602 commerces ont été contrôlés pour défaut de respect des mesures de prévention et de protection contre le coronavirus. Ces opérations ont permis de rédiger 4.085 avertissements et 1.017 propositions de fermeture de locaux ont été formulées pour cause d’exercice des activités en dépit de leur interdiction, ainsi que le manque d’hygiène, précise-t-on de même source. Les services de police de la wilaya d’Oran ont enregistré, du 28 mars au 7 juillet courant, quelque 17.000 infractions pour le non-respect des mesures de confinement sanitaire prises pour lutter contre le Covid-19. Durant la période en question, quelque 17.375 procédures judiciaires ont été ouvertes à l’encontre de personnes ayant transgressé les mesures de confinement et de prévention contre la propagation de la pandémie, tandis que 28.735 autres individus ont fait l’objet de contrôles, a-t-on indiquél. Par ailleurs, 5.836 personnes ont été interpellées pour le non-port de bavettes. Durant cette même période, quelque 759 opérations d’information et de sensibilisation sur les dangers de la pandémie ont été organisées au profit des taxieurs et 266 autres en direction des conducteurs de bus.