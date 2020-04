POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION : Fermeture de 64 commerces à Oum El Bouaghi

Les services de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi poursuivent leurs opérations de contrôle de l’application sur le terrain des décisions et instructions émanant des autorités quant à la nécessité de fermeture exceptionnelle de certains commerces dans le cadre des actions de prévention du coronavirus et son impact sur la santé des citoyens. Dans ce sillage, le communiqué de la Sûreté de wilaya fait état de la proposition de fermeture de 64 locaux commerciaux de diverses activités, cafés, salons de thé, restaurants, bains maures, durant la période du 17 au 28 mars 2020. Les décisions de fermeture ont été établies immédiatement par les services concernés et exécutées sur le terrain à l’encontre des commerçants indélicats, auteurs d’infractions à la réglementation et pratiquant la spéculation des prix sur les produits de large consommation, ajoute la même source.