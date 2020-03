POUR "INCITATION A LA HAINE RACIALE" : L’instruction contre Naïma Salhi engagée !

Les avocats qui ont déposé une plainte contre la députée Naima Salhi, pour « incitation à la haine raciale » ont annoncé ce jeudi que l’instruction, est enfin engagée. En effet, Salim Chait, Kader Houali et Sofiane Dekkal, ont annoncé ce jeudi via un communiqué qu’ils ont été convoqués par « la brigade de recherche du groupement de gendarmerie de la ville de Chéraga, suite à notre convocation en date du 3 mars 2020 ». Le motif de cette convocation « est en rapport avec la plainte déposée contre la présidente du parti pour l’équité et la proclamation (PEP), Mme Naima Salhi, pour (incitation à la haine raciale) via sa page officielle Facebook à travers des vidéos et des publications », indiquent encore les plaignants. Les trois plaignants ont réaffirmé leur volonté de faire aboutir leur plainte : « nous avons rappelé les faits reprochés à la mise en cause, comme mentionnés dans notre plainte déposée, faut-il rappeler, le 9 juin 2019 au niveau du tribunal de Boumerdès », lit-on dans le communiqué.