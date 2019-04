POUR INCENDIE DE LA MAISON FAMILIALE : Un jeune écope de 5 ans de prison à Oran

Ayant déjà à son actif plusieurs délits d’incendie volontaire, un jeune récidiviste âgé à peine de 20 ans a comparu encore une fois devant le tribunal criminel de première instance pour les délits d'incendie volontaire. En effet, ce dernier, a été arrêté suite à la plainte déposée par ses parents après qu’il eut incendié la maison familiale la réduisant en cendres. Selon les faits qui remontent au mois de mars 2017, ce mis en cause, suite à une altercation avec son père, aspergera les murs de la maison familiale avec un combustible et allumera le feu. Selon la plainte déposée, le père explique que son fils est d’un tempérament très agressif et coléreux et consomme beaucoup de psychotropes. Ce jour là, il demandera à son père de l’argent pour l’achat de psychotropes. Mais devant le refus de ce dernier, il entrera dans une colère noire et brulera la maison après avoir menacé son père de ce fait. Arrêté et interrogé sur ces délits, le mis en cause a reconnu les faits, mais dira que c’est son père qui le poussait à bout. «Il sait que je m’emporte facilement et il me contredit», Sur ce, le mis en cause répliquera qu'il est devenu accroc à la drogue, c’est en partie à cause de sa famille. Jamais aucun de mes parents ne m’a pris en charge ou aidé alors que j’étais encore adolescent. Le représentant du ministère public expliquera que cette violence aveugle et ce crime que ce dernier a commis, auraient pu être lourds de conséquences, ses parents voire ces voisins, auraient pu le payer de leur vie si le feu s’était propagé et n’a pas été éteint à temps, il requit contre le prévenu la peine de dix ans de réclusion. La défense quant à elle, insistera sur l’enfance et l’adolescence de son mandant, expliquant que personne ne l’a jamais pris en charge. Aux termes des délibérations, le mis en cause a été condamné à cinq ans de réclusion.