POUR FRAUDE FISCALE : Des barons du tabac sous enquête

Des barons du tabac sont visés par une enquête, ouverte par des services de sécurité, pour arnaque et fraude fiscale, a rapporté le site arabophone Ennahar online. En effet, les services de sécurité détiennent des documents et des preuves révélant la fraude fiscale et des dépassements dans la commercialisation des produits de l’entreprise mixte ‘United Tobacco Company’ (UTC), spécialisé dans le tabac. Plusieurs clients et responsables de cette entreprise sont impliqués, a précisé la même source. Des barons du tabac, selon toujours la même source, monopolisent le marché en utilisant des registres commerciaux des jeunes chromeurs. Il convient de signaler que ‘United Tobacco Company’ (UTC) est une entreprise mixte algéro-émiratie avec 51% d’actions algériennes et 49% d’actions émiraties.