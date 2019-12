POUR FAUX ET USAGE DE FAUX : 3 personnes arrêtées à El-Tarf

Les gendarmes de la brigade communale de Bougous, une commune faisant partie de la wilaya d’El Tarf, à la frontière tunisienne, ont traité une affaire de faux et usage de faux qui a défrayé la chronique à travers la wilaya. Les éléments de cette brigade, après plusieurs journées d’investigation, ont procédé à l’arrestation de trois individus impliqués dans cette affaire. Ces derniers après présentation par devant le magistrat instructeur ont été placés sous mandat de dépôt, une quatrième personne a bénéficié du contrôle judiciaire en attendant le jugement de cette affaire. Les personnes impliquées sont un ressortissant tunisien, à travers un faux certificat de résidence pour l’ouverture d’un fonds de commerce au niveau de la même localité qui compte beaucoup de ressortissants tunisiens, un employé de cette commune et un agent de sécurité. C’est ce dernier qui s’est introduit pendant la nuit dans le local de l’état civil pour falsifier ce document administratif en apposant le cachet sur cette pièce. Une pièce qui lui a servi à constituer son dossier administratif. Les mis en cause dans cette affaire traitée par la brigade de gendarmerie sont actuellement au niveau de la prison civile d’Aïn Khiar dans la commune d’El Tarf.