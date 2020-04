POUR FAIRE FACE AUX DEFICITS DES HOPITAUX EN EQUIPEMENTS : ENIE se lance dans la production d’insufflateurs et de respirateurs

L’Entreprise Nationale de l'Industrie Electronique (ENIE), s’est lancée dans la conception et la fabrication d’insufflateurs artificiels et de respirateurs automatiques pour faire face aux déficits des hôpitaux en ces équipements, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Cette filiale du Groupe public Elec El-Djazaïr, relevant du ministère de l’Industrie et des Mines, a affirmé que l’initiative intervient pour contrer le problème lié au manque de ces dispositifs dans les hôpitaux, ce qui entrave grandement le travail des professionnels de la santé dans l’accomplissement de leur devoir d’assistance aux malades souffrant de problèmes respiratoires. A cet effet, l’ENIE s’est engagée dans la conception d’un « mécanisme d’insufflateur artificiel qui remplacera l’intervention manuelle d’assistance respiratoire à travers les moyens traditionnels", a-t-elle souligné. L’’insufflateur en question est une version extrêmement simplifiée des respirateurs artificiels classiques, a-t-elle détaillé dans son communiqué. Le prototype a été spécialement conçu, développé et configuré pour répondre aux besoins des patients dont les capacités respiratoires auraient été affectées des suites d’une infection virale ou autres maladies et qui nécessitent une assistance automatisée pour le maintien ou l’amélioration de la fonction respiratoire, a précisé la même source.