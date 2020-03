POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS : Le gouvernement débloque 3,7 milliards de DA

Le montant est destiné au renouvellement du stock des moyens de prévention, des accessoires médicaux et des médicaments ainsi que l’acquisition de caméras thermiques sophistiqués, lit-on dans le communiqué ayant sanctionné la réunion du Conseil des ministres tenue hier et présidée par le Président de la République Abdelmadjid Tebboune. Selon la même source, il s’agit de 3,5 milliards de DA pour l’achat de produits pharmaceutiques, médicaments et moyens de prévention; 100 millions de DA pour le dépistage du Coronavirus et prestations; et 100 millions DA pour l’acquisition de caméras thermiques. Dans son exposé au termes de la réunion du Conseil des ministres, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a présenté un exposé sur la situation actuelle du Coronavirus à travers le monde et les mesures prises par l’Algérie pour faire face à cette épidémie, notamment à travers le renforcement du contrôle au niveau des aéroports, ports et frontières terrestres, notamment pour les vols en provenance d’Europe. Le Président Tebboune a exprimé ses remerciements, ses félicitations et son encouragement à l’ensemble des fonctionnaires du secteur de la Santé (tous grades confondus), ainsi qu’aux agents de la sécurité et de la Protection civile eu égard à leurs efforts pour faire face à cette épidémie. Il a également incité à faire preuve de vigilance, et reporter, au besoin, les manifestations internationales prévues en Algérie et programmer les rendez-vous sportifs à huis clos.