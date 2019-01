POUR EVITER LA FUITE DES CERVEAUX : L’ordre des médecins appelle au dialogue

Intervenant sur les ondes de la Chaine III de la Radio nationale, Dr Berkani a indiqué que la « fuite des cerveaux » avait commencé à toucher le personnel de la santé pour des raisons multiples, notamment sociales, appelant à l’établissement d’un dialogue « à tous les niveaux » par les autorités. « Il faut que les autorités prennent langue avec cette intelligentsia qui est en train de nous quitter, formée à grands frais, et qui va exercer fatalement ses talents ailleurs », a-t-il ajouté, plaidant pour l’amélioration de leurs conditions sociales, de travail et d’enseignement. Le Dr Bekkat Berkani a relevé que 15.000 médecins algériens exerçaient en France, dont 5.000 seulement avaient une situation administrative réglée, affirmant toutefois que dans ce pays, « vous avez des Algériens qui sont dans les services de pointe de la médecine ». Interrogé sur l’éventualité de faire revenir ce personnel parti à l’étranger, Dr Berkani a estimé qu’il était « possible » de les faire revenir pour « nous donner un coup de main », puisqu’il y avait déjà ceux qui le font, même s’il admet qu’il était « difficile » pour eux de revenir définitivement alors qu’ils se sont fait une place ailleurs. Pour ce spécialiste de la santé, il faudrait « tout remettre à plat » pour améliorer ce secteur, notamment les structures hospitalières, le financement du service public pour être à la hauteur de la demande de la population en termes de soins. Evoquant la Loi sanitaire, il a indiqué que cette dernière était « une bonne avancée », mais « on attend les textes d’application », ajoutant que ce sont les pratiques et les fonctionnements qui posaient néanmoins problème.