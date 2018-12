POUR ETRE SORTIE PAR UNE FENETRE DE LA CANTINE : Un homme tue sa fille par strangulation

Les faits de ce tragique drame familial remontent au mois de Mai de l’année en cours à Achaacha où un odieux père de 48 ans a tué sa propre fille, collégienne, âgée de 14 ans, en recourant à divers sévices et à la strangulation. La victime, une studieuse élève a été ligotée des mains et des pieds, attachée par un câble au cou, et rouée brutalement par des coups de bâton, par une tige d’olivier et un manche à balai qui ont fini par se rompre sur son frêle corps, pour l’unique motif d’être sortie par une fenêtre de la cantine du collège ! Abandonnée à son triste sort, la gamine finit par rendre l’âme après avoir été découverte par sa mère, elle fut transportée par son bourreau à bord d’un véhicule aux urgences de l’hôpital d’Achaacha où le médecin de garde constata son décès. Présenté à la barre, le père criminel avoua avoir ligoté sa fille, l’avoir frappé avec deux bâtons, une tige d’olivier et un manche à balai, mais nia l’avoir strangulé. Malheureusement, le rapport de l’autopsie médicale attesta que la victime a été strangulée par un lien qui lui a laissé des cicatrices sur le cou, et le médecin-légiste, présente également à la cour, confirma que la mort de la défunte a été causée par une strangulation. Intervenant à son tour, le procureur de la République a requis la condamnation à mort de l’accusé pour la gravité des faits. Quant à la défense, elle tenta de plaider pour faire bénéficier le mis en cause, des circonstances atténuantes, et remettre en cause le contenu du rapport de l’autopsie médicale. Se retirant pour délibérer, le tribunal criminel prononça son verdict, en condamnant l’assassin à une réclusion criminelle de 15 années.