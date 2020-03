POUR ESPIONNAGE : Deux Algériens arrêtés à Oum Teboul

Les services de sécurité ont arrêté pour espionnage deux Algériens qui auraient été en contact avec un ressortissant étranger, au poste frontalier d’Oum Teboul, jeudi 5 mars, alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le territoire national, rapporte Echourouk, qui cite des sources sûres. Pour les services de sécurité, il y’aurait eu tout un plan d’espionnage exécuté par le ressortissant étranger, aidé dans sa mission par les deux Algériens, avec pour objectif d’entrer en contact avec un pays étranger, porter atteinte à la défense nationale et à la sécurité nationale. Le ressortissant étranger aurait participé à des marches dans les différentes villes du pays, avant de quitter le territoire national, rapporte la même source qui ajoute que « des drones », qualifiés « d’appareils d’espionnage », ont été retrouvés sur les deux personnes arrêtées. Les deux personnes ont été présentées devant le tribunal d’El Qala qui les a placées en détention provisoire pour plusieurs chefs d’accusation dont trahison, espionnage et au non-signalement d’activités de nature à porter préjudice à la défense nationale. Un mandat d’arrêt international a été délivré contre le ressortissant étranger pour les chefs d’accusation d’espionnage, complot contre la défense nationale et d’atteinte au moral de l’armée, rapporte Echourouk qui ne cite pas la nationalité de l’individu en question.